مقتل 94 فلسطينياً وإصابة 252 آخرين بغارات إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 94 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 252.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان ارتفع إلى 58573 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 139607 مصابين.

ولقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم، أمس، في موقع توزيع مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بسبب ما وصفته المؤسسة بأنه تدافع الحشود. وقالت المؤسسة، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إن 19 لقوا حتفهم جراء التدافع وطُعن آخر حتى الموت خلال الحادث الذي وقع بأحد مراكزها في خان يونس جنوب غزة.

وقال شهود لرويترز، إن حراساً في الموقع رشوا غاز الفلفل على الحشود، بعدما أغلقوا بوابات الموقع مما أدى إلى حصارهم بين البوابات والسياج الشائك الخارجي. وقال مسؤولون في مجال الصحة لرويترز إن 21 فلسطينياً لقوا حتفهم جراء الاختناق في الموقع. وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأول، إنها وثقت سقوط 875 قتيلاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.