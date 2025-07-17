الشرع: لسنا ممن يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى

أشار الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة، إلى أن 'السوريين بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم"، مضيفُا "نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا".

وتأتي الكلمة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في السويداء التي شهدت اشتباكات دامية، وبعد الغارات الإسرائيلية على السويداء ودمشق ودرعا.

وشدد الشرع على أن "​سوريا​ ليست ساحة تجارب لمؤامرات خارجية وأطماع الأخرين"، موضحا أن "بناء سوريا جديدة يتطلب منا الالتفات حول بلادنا".

وقال إن "أهلنا من ​الدروز​ جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا".

ولفت الشرع إلى "أننا كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن"، موضحا أن "الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا".

وتابع: "لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أميركية وعربية وتركية".

وقال الرئيس السوري: "دخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي ونجحت في ضبط الأمن".

وأعلن "أننا لسنا ممن يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن، مضيفًا "نرفض أي مسعى يهدف لجر الدروز إلى جانب خارجي أو لإحداث انقسام داخل البلاد".