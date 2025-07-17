الخارجية الأميركية: ندين بشدة هجمات المسيرات التي تستهدف حقول النفط بكردستان العراق منذ 14 تموز

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، "أننا ندين بشدة هجمات المسيرات التي تستهدف حقول النفط بكردستان العراق منذ 14 تموز".

وأعلن الإقليم، أمس الأربعاء، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مؤخرًا منشآت للطاقة.

وأوضح "جهاز مكافحة الإرهاب" في الإقليم، صباح أمس الأربعاء، أنّ هجوما بطائرتين مسيّرتين مفخختين استهدف حقل نفط تابعا لشركة نرويجية في محافظة دهوك بشمال العراق، إلى جانب هجوم مماثل على حقل آخر للشركة.

وبذلك، تكون 5 حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، في حين أتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه.