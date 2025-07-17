50 قتيلا في حريق بمركز تجاري في الكوت بشرق العراق

اعلنت سلطات محافظة واسط بالعراق أننا "فقدنا نحو 50 شخصاً في حادثة ​حريق​ مول الهايبر ماركت"، مشيرة الى اننا "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية". واشارت الى اننا "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية والمول"، مضيفة "نُعلن الحداد 3 أيام على أرواح فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" في الكوت".

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