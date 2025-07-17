أعلنت إدارة خفر السواحل التايوانية، "أننا أبعدنا سفينتين صينيتين دخلتا مياهنا الإقليمية قبالة جزيرة دونغشا ببحر جنوب الصين".
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين عمليات نشر الطائرات القتالية والسفن الحربية حول تايوان؛ حيث تؤكد الصين أن جزيرة تايوان جزء من أراضيها، ولا تستبعد اللجوء إلى القوّة لضمِّها، إن لزم الأمر.
وخلال الشهر الماضي، شاركت 75 طائرة صينية في ثلاث "دوريات تأهب قتالي" قرب الجزيرة، وفقاً لأرقام وزارة الدفاع التايوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة خفر السواحل التايوانية: أبعدنا سفينتين صينيتين دخلتا مياهنا الإقليمية قبالة جزيرة دونغشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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