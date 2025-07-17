القاهرة - كتب محمد نسيم - أخبار سوريا اليوم عاجل – إسرائيل تضرب سوريا ، حيث شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية تستهدف مقر وزارة الدفاع السورية والمدخل الرئيسي له في قلب دمشق، استمراراً لردها على الصراعات في محافظة السويداء.

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وقال وزير الأمن الإسرائيلي إن الغارة جاءت لحماية السكان الدروز في السويداء وردع النظام عن التدخل.

أخبار سوريا اليوم عاجل

إسرائيل تضرب سوريا

ويستعد الجيش الإسرائيلي لأيام من القتال في سورية، وعزز قواته في منطقة الجولان السوري المحتل. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مجمع قيادة الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق، وقال في بيان له "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سورية، وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

2. انهيار وقف إطلاق النار في السويداء

على الرغم من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار مساء أمس (15 يوليو 2025)، وتعيين وزير الدفاع مهام لتنفيذ الاتفاق، تواصلت الاشتباكات، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى بين المدنيين والمسلحين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قدّر عدد القتلى بـ 166 حتى الثلاثاء، بينهم نساء وأطفال، بينما أشارت تقارير محلية إلى ارتفاع الحصيلة إلى ما يزيد على 250 قتيلاً.

3. عنف طائفي بين الدرزية والبدو في الجنوب

بدأت الاشتباكات بين البدو السُنة والعشائر الدرزية قرب السويداء، بعد اختطاف واشتباكات متبادلة منذ يوم الأحد الماضي، ما فجر العنف الطائفي.

4. مظاهرات في المجمعات الدرزية الحدودية

احتجاجات من قبل المجتمعات الدرزية بالتزامن مع التصعيد، ورُصدت تظاهرات في مجدل شمس على الحدود السورية–الإسرائيلية، حيث جرت هتافات مؤيدة للدروز السوريين ضد الضربات الحكومية.

5. تداعيات اقتصادية - قطاع الطيران يعاني

بحسب رويترز، لا تزال شركات الطيران العالمية مترددة في العودة إلى سوريا رغم زيادة الرحلات هذا الشهر إلى 11 شركة، والسبب يعود إلى الغارات الإسرائيلية المتكررة وعدم الاستقرار الأمني.

يشهد الوضع الآن في سوريا تصعيدًا إقليميًا ومحليًا متداخلاً:

هجمات إسرائيلية متواصلة على مواقع عسكرية في دمشق رداً على العنف في الجنوب.

انهيار وقف إطلاق النار، مع مواجهات طائفية دموية.

احتجاجات داخلية إثنية معبّرة عن المخاوف من تصعيد أكبر.

تأثيرات أمنية واقتصادية متزايدة، أبرزها على قطاع الطيران المدني.

المصدر : وكالات