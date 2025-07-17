إعلام إسرائيلي: إصابة 5 جنود في معارك صباح اليوم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "إصابة 5 جنود إسرائيليين اثنان منهم بحالة خطرة في معارك صباح اليوم بحي الشجاعية شرق مدينة ​غزة​". وفي وقت سابق، أقرّ ​الجيش الإسرائيلي​ بإصابة "جنديين من الكتيبة 202 التابع للواء المظليين بجروح خطرة في معارك أمس شمال قطاع غزة". ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها المكثّف على قطاع غزة، في حين تستمر عمليات الفصائل الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

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