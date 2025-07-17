قضى 54 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء ​الأمطار الموسمية​ الغزيرة في ​باكستان​ على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية. وأوضحت ناطقة باسم الهيئة لوكالة فرانس برس "في الساعات الـ24 الأخيرة قتل 54 شخصا وأصيب 227 في باكستان، وغالبية القتلى في البنجاب" مضيفة أن الحصيلة سجلت حتى الساعة الثامنة من يوم الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر 54 قتيلا خلال 24 ساعة جراء الأمطار الغزيرة في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.