القضاء الفرنسي قرر الإفراج عن جورج عبدالله في 25 تموز بعد اعتقال دام 41 عامًا

قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله في 25 تموز الحالي، وذلك بعد اعتقال دام 41 عامًا.

وأشار محامي الدفاع عن عبدالله جان لوي شالانسيه، في تصريخ لقناة الميادين خلال إعلانه عن الخبر، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ضغطت لعرقلة المسار القانوني للإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله".

وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، حيث أصبح عبدالله أقدم سجين في السجون الفرنسية.