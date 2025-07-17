وزارة الداخلية العراقية: 61 شخصا قُتلوا في حريق مركز تجاري بمحافظة واسط

اعلنت وزارة الداخلية العراقية ان "61 شخصا قُتلوا في ​حريق مركز تجاري​ بمحافظة واسط".

ووجه رئيس وزراء العراق بإجراء "تحقيق فوري لكشف التقصير" الذي أدى للحريق بمركز تجاري بمحافظة واسط.

وكانت قد اعلنت سلطات محافظة واسط بالعراق أننا "فقدنا نحو 50 شخصاً في حادثة ​حريق​ مول الهايبر ماركت"، مشيرة الى اننا "سنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

واشارت الى اننا "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية والمول"، مضيفة "نُعلن الحداد 3 أيام على أرواح فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" في الكوت".