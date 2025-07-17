18 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات غزة، عن سقوط 18 قتيلًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 بمدينة غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تصاعدت وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل مكثّف اليوم، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية.
وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
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