تدريبات في تايبيه على التعامل مع هجوم صيني

توقفت حركة السير لمدة قصيرة في شوارع تايبيه المكتظة عادة عندما انطلقت صافرات الإنذار داعية آلاف السكان للنزول إلى الملاجئ تحت الأرض في تدريب على التعامل مع هجوم صيني.

يجري التمرين المدني السنوي في مدن في أنحاء ​تايوان​ هذا الأسبوع إلى جانب مناورات عسكرية، لتحضير الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي لغزو صيني محتمل.

ورغم أن الصين الشيوعية لم تحكم تايوان قط، إلا أن بكين تصر على أن الجزيرة جزء من أراضيها وهددت باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

ودوت صافرات الإنذار عند الساعة 13,30 في أنحاء تايبيه، وتوقفت الحركة في العاصمة التي تعد 2,5 مليون نسمة لمدة نصف ساعة.

وتوقفت حركة السير ووجه الناس إلى الملاجئ بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض ومحطات القطارات السريعة.

وتتضمن التدريبات أيضا محاكاة لتوزيع المساعدات في أوقات الحرب وحدثا يقوم على التدريب على التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا.