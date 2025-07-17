اجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقد شدّدا خلاله على "صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية اضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد".
وأثنى سلام، على "الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي اي اشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر نواف سلام اتصل بوليد جنبلاط: لأهمية تفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.