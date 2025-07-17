بث مباشر: سوريا الآن مباشر أحداث السويداء وإسرائيل تضرب دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - سوريا الآن مباشر أحداث السويداء وإسرائيل تضرب دمشق ، حيث تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين القوات الحكومية ومسلحين محليين داخل مدينة السويداء، بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قصف مدفعي وهجومي كثيف بالقذائف، خاصة قرب مراكز الشرطة ومداخل المدينة.

سوريا الآن مباشر

أخبار سوريا الآن مباشر ، حيث المرصد السوري لحقوق الإنسان سجل ارتفاعًا جديدًا في عدد القتلى، مع تقديره الإجمالي بنحو 248 بين قتيل ومصاب من الطرفين، بينهم مدنيون قتل عدد منهم "تنفيذًا ميدانيًا" سكاي نيوز عربية.

جاء ذلك رغم إعلان وزارة الدفاع دعوة السكان للبقاء في منازلهم والإبلاغ عن "مجموعات خارجة عن القانون"

إسرائيل تضرب سوريا

شنت إسرائيل فجر اليوم سبع غارات جوية استهدفت مواقع متعددة في ريف السويداء (من ضمنها مطار الثعلة العسكري) وفي دمشق بمباني هيئة الأركان والقصر الجمهوري

كذلك أُبلغ عن انفجار قوي هز قيادة أركان الجيش السوري في دمشق، ناتج عن هذه الضربات جنوبية.

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن غاراتها "رسالة واضحة للنظام السوري" وهدّد بالتصعيد إذا لم تنسحب قواته من السويداء، مشددًا على حماية الأقلية الدرزية.

المصدر : وكالات