"رويترز": ترامب سيزور باكستان في شهر أيلول

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يزور باكستان في شهر أيلول المقبل".
ويذكر أن في شهر حزيران الماضي، رشحت باكستان الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، "تقديرًا لدوره في تهدئة التوتر بين باكستان والهند".
واعتبر حينها مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أن دور الوساطة الذي لعبه ترامب منع اندلاع صراع واسع النطاق بين الدولتين النوويتين، كان من الممكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص.
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