أكد رئيس الوفد الروسي للتفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أن "روسيا سلمت أكثر من 1000 جثة إضافية لجنود أوكرانيين إلى أوكرانيا اليوم استمرارا لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الروسي للتفاوض: روسيا سلمت أكثر من 1000 جثة إضافية لجنود أوكرانيين إلى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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