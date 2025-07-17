قتيلان وعدة إصابات بينهم راعي كنيسة دير اللاتين في غزة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف الكنيسة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت قصفًا جويًا على كنيسة دير اللاتين شرق مدينة ​غزة​.

وأكّدت أنّ القصف الإسرائيلي أسفر عن قتيلَين وعدد من الإصابات، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت قناة "الجزيرة"، مصدر في المستشفى المعمداني، تأكيده "إصابة راعي كنيسة دير اللاتين في غزة الأب جبرائيل في القصف الإسرائيلي".