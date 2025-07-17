الحشيمي: نُدين العدوان الإسرائيلي على دمشق وندعو لتحرّك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

دان النائب بلال الحشيمي بشدّة "​العدوان الإسرائيلي​ الغاشم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وعددًا من المنشآت المدنية والحكومية"، معتبرا انه "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولةٍ عربيةٍ شقيقة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق ​الأمم المتحدة​".

واشار الى أن "استمرار إسرائيل في شنّ هذه الهجمات العدوانية على الأراضي السورية، وتحدّيها الصارخ للأعراف الدولية، يُهدّد ​استقرار المنطقة​ ويُعرّض أمن الشعوب العربية لمخاطر جسيمة. وإنّ هذا العدوان يُمثّل استفزازًا خطيرًا يستوجب تحرّكًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذا التمادي السافر".

واكد الحشيمي "تضامن لبنان الكامل مع سوريا، شعبًا ودولةً ومؤسسات، في وجه هذه الاعتداءات الآثمة"، مشددًا على أن "أمن سوريا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها".

ودعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفعلي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، والتأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".