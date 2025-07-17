عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة قعقور، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية". انهت اللجنة الفرعية دراسة اقتراح القانون وسترفعه الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية أنهت دراسة اقتراح تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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