ترامب: الاتفاق التجاري مع الهند قريب ومع أوروبا ممكن

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته قريبة جدا من اتفاق تجاري مع الهند، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا. لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كندا.

وقال ترامب أيضا إنه من المحتمل أن يفرض رسوما جمركية 10 بالمئة أو 15 بالمئة على دول أصغر حجما.

وعند سؤاله عن مدى قرب الاتفاقات التجارية قال "نحن قريبون جدا مع الهند و.. من المحتمل أن نعقد اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي".

وعند سؤاله حول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع كندا، قال ترامب: "من السابق لأوانه التكهن".