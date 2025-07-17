شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: انتخابات الشيوخ صورة مصغرة لمعركة "النواب" المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة المركزية لحزب الجبهة الوطنية خطة عمل الحزب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، بما يعبّر عن رؤيته ويلبّي تطلعات الشارع المصري.

من جانبه، قال السيد القصير، الأمين العام للحزب، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تنطلق من حرص الحزب على الفاعلية وليس مجرد التمثيل العددي، مضيفًا: “ليست الكثرة معيار القوة، بل قوة التأثير وصدق التمثيل، وهنا يأتي دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية التي تعبّر عن الناس”. وأوضح أن الحزب سيكثف تواجده الجماهيري من خلال المؤتمرات المباشرة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بالحزب، أن طبيعة الدوائر الانتخابية في انتخابات الشيوخ تتطلب قدرة حقيقية على التعبير عن قضايا المحافظات، نظرًا لاتساع تلك الدوائر، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تُعد صورة مصغرة لمعركة انتخابات النواب المقبلة، وهي أول استحقاق انتخابي يخوضه الحزب منذ انطلاقه، مما يستدعي التواجد الفعلي لعناصر الحزب في الشارع.

وأوضح أن الحزب منفتح على النقد البنّاء والنقاشات الصحية، ويحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر القادمة من الشارع.

من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، إن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يفرض سباقًا مع الزمن، حيث تُعلن الكشوف الانتخابية يوم 18 يوليو، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وتستمر حتى 31 يوليو، مؤكدًا أن التحدي الأكبر سيكون في انتخابات النواب المقبلة نظرًا لزيادة أعداد المرشحين وشدة المنافسة.

وأضاف أن الإعلام يلعب دورًا جوهريًا في التعبير عن الشارع، وتقديم تغطية واقعية تُعزّز من حضور الحزب.

وفي تعليقه، أوضح محمد مصطفى شردي، رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية، أن الحزب وضع خطة إعلامية طموحة، مشيرًا إلى أن لدينا 10 مرشحين فرديين يمثلون الحزب ضمن أكثر من 400 مرشح، مؤكدًا أن هؤلاء المرشحين سيعملون على إيصال صوت الناس. وقال: “النقد علامة على أن هناك من يراك ويهتم بما تقدمه”.

وأكد المجتمعون أن الخطة تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال الندوات، والبث المباشر، والبودكاست، بالإضافة إلى الحضور الفعّال عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية، والاستمرار في فتح قنوات تواصل دائمة مع الجمهور.

وشدد أعضاء اللجنة على أن هدف الحزب لا يقتصر على تحقيق مكاسب انتخابية، بل يشمل جذب شرائح جديدة للمشاركة السياسية، لا سيما الشباب والمرأة، مؤكدين أن النجاح الحقيقي يكمن في القدرة على التعبير عن نبض الناس، وتوظيف الإعلام بصورة بنّاءة تعكس الواقع بصدق.

وحضر الاجتماع مساعدو الأمانة والأعضاء ومن الأعضاء المنضمين حديثا د. ريم عادل، د. دينا فكري، محمد الصعيدي، جمال عقل، هريدي الشريف، خالد حسين.