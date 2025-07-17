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"حياة كريمة" تشارك في المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 17 يوليو 2025 01:31 م

شاركت مؤسسة “حياة كريمة” في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، تحت شعار “سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرار”، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025.

وقد مثّلت المؤسسة في هذا الحدث الدكتورة آية حسن، رئيس قطاع الدعم الغذائي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مفاهيم سلامة الغذاء، والتأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول غذاء آمن وصحي لكافة فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق اهتمام مؤسسة “حياة كريمة” بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مشروعات الدعم الغذائي التي تنفذها في مختلف محافظات الجمهورية، بما يواكب توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن كأحد ركائز الصحة العامة والتنمية الشاملة.

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المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء 2025

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المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء 2025

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المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء 2025

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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