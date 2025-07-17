شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: تنظيم مؤتمرات شعبية بالمحافظات لدعم مرشحى الحزب بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، هناك لجانًا متخصصة تعمل بشكل مستمر، استعدادا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مثل اللجنة الإعلامية واللجنة القانونية، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع كافة المرشحين وأمناء الحزب فى المحافظات المختلفة، موضحا أنه يعقد اليوم الخميس، اجتماع بكافة مرشحى الحزب على المقاعد الفردية والقائمة بمقر الحزب لتوجيه بعض الإرشادات والالتزامات التى تم التوافق عليها مع القائمة الوطنية من أجل مصر، والتنبيه بضرورة ترشيد الإنفاق على الدعاية، والتركيز على الالتزام بالميثاق الأدبى والأخلاقى فى المنافسة.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه يتم التنسيق مع المرشحين حول مواعيد المؤتمرات الشعبية بالمحافظات لتفادى تعارض مواعيد المؤتمرات للمرشحين، بمشاركة قيادات الحزب لمساندة المرشحين فى الانتخابات، وسيتم وضع برنامج للمؤتمرات والمشاركين فيها.