خارجية روسيا: هجمات إسرائيل على سوريا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ويجب إدانتها

شددت وزارة الخارجية الروسية، على أنّ "هجمات إسرائيل على سوريا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ويجب إدانتها"، وذلك في تصريح بعد يوم من شن إسرائيل غارات على دمشق والسويداء ودرعا على خلفية دخول قوات من الجيش السوري إلى محافظة السويداء في جنوب البلاد.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية، إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء موجة العنف الجديدة في سوريا والهجمات على المدنيين أمر غير مقبول".