الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا طالبت بفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن

أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز التابعة للشيخ حكمت الهجري، أنه "بهجومٍ جبان استهدف المدنيين العزّل من أبناء هذه الأرض الطاهرة، وقتل الأبرياء بوحشية لا يفعلها إلا من خلع عن قلبه كل رحمة، وعن روحه كل ذرة إنسانية".

‎ولفت الهجري، الى أنه "نزل هذا المصاب الجلل على قلوبنا كالصاعقة، فحمل في طياته ألمًا لا يوصف، ودمًا سال على ترابنا الطيب، وجرحًا في قلب ​السويداء​ لا يندمل بسهولة. لكننا نعرف من نحن، ونعرف معدننا، ونؤمن أن الدماء الطاهرة التي سالت، لن تذهب هدرًا، بل ستكون نورًا يضيء طريق الكرامة والصمود".

وقال "في هذه اللحظات العصيبة وبعد تطهير السويداء من نجس الارهابيين نعلن ان السويداء بلد منكوب مثقل بجراحه يعلن الحداد العام وفاءً لأرواح شهدائنا الأبرار".

ودعا أبناء الطائفة الكريمة إلى "رصّ الصفوف، ومواساة أهالي الشهداء بالصبر والوقوف بجانبهم، ولملمة الجراح بوعي ومسؤولية ومحبة"، مضيفاً "إخوتنا وأهلنا يرجى التخفيف من الزيارات في هذه المرحلة، احترامًا لحالة الحداد، ولإتاحة المجال للأهالي في تضميد الألم وترتيب الصفوف، وفسح المجال للفرق الطبيه وفرق توثيق الانتهاكات".

وطالب بـ"فتح الطرق باتجاه الاخوه الاكراد ونتوجه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة الأردنية الهاشمية التوجيه لفتح معبر حدودي بين السويداء والأردن لما لهذه الطرق من أهمية إنسانية في هذه اللحظات الحرجة. نأمل اتخاذ خطوات عاجلة تسهّل التواصل وتخفف من معاناة المواطنين".