محافظ الجنوب كرّم قيادات أمنية وقضائية: عملنا معاً كعائلة واحدة لحماية المرفق العام وأمن المواطنين

أقام محافظ الجنوب منصور ضو احتفالًا تكريميًا وداعيًا في سراي صيدا، تكريمًا لعدد من الشخصيات الأمنية والقضائية لمناسبة تعيينهم في مواقع جديدة، وتقديرًا لعطاءاتهم خلال فترة خدمتهم في الجنوب.

وعبّر ضو عن امتنانه وتقديره للمكرّمين، مؤكدًا أنّهم "شكّلوا، كل من موقعه، نموذجًا في الكفاءة والانضباط والتفاني في خدمة المواطنين وحماية المرفق العام".

واكد اننا "عملنا كعائلة واحدة في كل الظروف. واليوم نودّع زملاءً أعزاء تميّزوا في مهامهم وتركوا بصمات واضحة في صون الأمن والاستقرار".