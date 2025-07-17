وزيرة التربية تفقدت مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن

تفقدت وزيرة ال​تربية​ والتعليم العالي ريما كرامي والمدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن، واطلعت على عملية فرز المسابقات ووضع الرقم الوهمي، ومن ثم خلط المسابقات ووضعها في مغلفات جديدة وتسليمها إلى لجان التصحيح.

ثم اجتمعت بالعديد من لجان تصحيح المواد حيث كان العمل منصبا على وضع أسس التصحيح، وسألت عن الأسئلة والمعايير التربوية المعتمدة، مؤكدة "اهمية إظهار إمكانات التلاميذ من دون تعجيز أو تعقيد".

وزارت قاعات التصحيح حيث تبين لها أن العديد من المواد بدأ تصحيحها منذ ايام، وعاينت كيفية إجراء التصحيح الأول والتصحيح الثاني ومن ثم المقرر، كما شهدت كيفية إدخالها إلى النظام المعلوماتي.