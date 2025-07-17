تكتل "لبنان القوي" حوّل أسئلة وجهها للحكومة إلى استجوابات بسبب تجاوزها المهلة القانونية للرد عليها

حوّل تكتل "لبنان القوي"، عددًا من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، إلى استجوابات عملًا بالمادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان رئيس التكتل النائب ​جبران باسيل​ أكد في كلمته من مجلس النواب أمس الاربعاء، تقديم استجوابات للحكومة، بسبب عدم الحصول على أي رد من الحكومة حول اسئلة التكتل، ولا من رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في كلمته امام المجلس.