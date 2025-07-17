الخارجية الاسرائيلية: لا نستهدف الكنائس أو المواقع الدينية ونأسف لأي ضرر لحق بموقع ديني

اشارت وزارة الخارجية الاسرئايلية الى أن إسرائيل "لا تستهدف الكنائس أو المواقع الدينية، وأنها تأسف لأي ضرر لحق بموقع ديني أو للمدنيين غير المتورطين"، مشيرة إلى أن الجيش "يحقق في هذا الحادث وأن ظروفه لا تزال غير واضحة وأن نتاج التحقيق ستنشر بشفافية".
وكان قد اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى أن "نحن على دراية بادعاء استهداف كنيسة في مدينة غزة ونحقق في ظروف الحادث".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت قصفًا جويًا على كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة.
وأكّدت أنّ القصف الإسرائيلي أسفر عن قتيلَين وعدد من الإصابات، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت قناة "الجزيرة"، مصدر في المستشفى المعمداني، تأكيده "إصابة راعي كنيسة دير اللاتين في غزة الأب جبرائيل في القصف الإسرائيلي".
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