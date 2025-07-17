أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف، وتمثيل المودعين في لجان التصفية، على أن تختتم أعمالها نهائيًا الأسبوع المقبل. وأكد النائب إبراهيم كنعان على "وجوب تلازم تنفيذ ​قانون اصلاح المصارف​ وقانون استرداد الودائع المطلوب إحالته من الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية لإنجاز قانون إصلاح المصارف تُنهي أعمالها الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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