أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً واستكاراً لما يحصل في السويداء".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الهيئة الروحية والمشايخ في راشيا دعت الى اقفال المحلات التجارية تضامناً لما يحصل بالسويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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