شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: وضعنا اللمسات الأخيرة على خطة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع اللمسات الأخيرة لمرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن الحزب يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وقيادات واعية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح الدكتور غنيم أن حزب المؤتمر يولي أهمية قصوى لانتخابات مجلس الشيوخ نظراً لدور المجلس المحوري في الحياة التشريعية والسياسية المصرية، بصفته هيئة تشريعية ثانية ومراجعة للقوانين، إلى جانب دوره في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع استراتيجية شاملة للحملة الانتخابية، بداية من المرشحين الأكفاء الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لتمثيل الشعب المصري خير تمثيل في المجلس، والتي ارتكزت على النزاهة، والقدرة على خدمة القضايا الوطنية، والتفاعل مع متطلبات المواطنين.

وكشف الدكتور غنيم، تبني الحزب برنامجاً انتخابياً متكاملاً يعكس رؤية حزب المؤتمر لمستقبل مصر، ويرتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التشريعات التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتشمل تشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد غنيم، على اهتمام الحزب بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متميزة للجميع، والتأكيد على الدور المحوري لمصر في المنطقة والعالم، ودعم الشباب والمرأة وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن حزب المؤتمر يخوض هذه الانتخابات بروح إيجابية وتنافسية، ملتزماً بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ومعرباً عن ثقته في وعي الناخب المصري وقدرته على اختيار من يمثله خير تمثيل في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل الدؤوب لخدمة قضايا الوطن والمواطن، وسيبقى سنداً للدولة المصرية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.