شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المحامين العرب يدين العدوان الصهيونى على سوريا ويدعو لوحدة الصف والان مع تفاصيل الخبر

أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، نقيب محامى مصر، العدوان الصهيوني الآثم على الأراضى السورية، والذى يُعدّ اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى والمواثيق الأممية، واستمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على إشعال الفتن وبث الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذا التصعيد العسكرى يعكس نوايا الاحتلال فى التوسع وفرض الهيمنة من خلال استغلال أوضاع الدول العربية الداخلية، محذرًا من محاولات زرع الفُرقة والفتن الطائفية داخل المجتمع السوري.

ودعا عبد الحليم علام، أبناء الشعب السورى الشقيق إلى التوحد والتمسك بالنسيج الوطنى الجامع، وإفشال كل المخططات التى تستهدف وحدتهم وسلامة وطنهم.

وطالب المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم، والعمل الجاد لوقف هذه الاعتداءات، وضمان احترام سيادة الدول العربية وحقوق شعوبها.

وفى الختام، يتوجه عبدالحليم علام بالدعاء أن يحفظ الله سوريا وشعبها، وأن يعمّ الأمن والاستقرار ربوع الأمة العربية كافة.