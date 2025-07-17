ميدفيديف يدعو روسيا للاستعداد للحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أوروبا لكن إذا صعد الغرب الأزمة في أوكرانيا بقدر أكبر فإنه يتعين على موسكو الرد وتوجيه ضربات استباقية إذا لزم الأمر.

وميدفيديف هو رئيس روسي ورئيس وزراء سابق. تولي رئاسة روسيا من 2008 إلى 2012.

نشرت تعليقات ميدفيديف من قبل وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

ورفض ميدفيديف تأكيدات حلف الأطلسي ودول أوروبا الغربية المتكررة بأن روسيا قد تهاجم ذات يوم إحدى دول التحالف العسكري. لكنه قال أيضا إن روسيا بحاجة إلى أن تكون مستعدة للرد "بشكل كامل".

وأشار إلى أن "حديث السياسيين الغربيين عن هذا الموضوع (مهاجمة روسيا لدول غربية) محض هراء" مضيفا أن المسؤولين الغربيين يسعون إلى إذكاء التوتر عمدا.

ونقلت الوكالة عن ميدفيديف قوله "علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات استباقية".

ونقلت "تاس" عن ميدفيديف قوله "ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة (إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك) وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا".

وأضاف "إنها محاولة أخرى لتدمير ‭‭‭‭'‬‬‬‬الحالة التاريخية التي كسرت القواعد‭‭‭‭'‬‬‬‬ والمتمثلة في بلدنا روسيا".

وردا على سؤال بشأن هذه التعليقات، قال الكرملين إن ميدفيديف عبر عن رأيه وإن مخاوفه بشأن أجواء "المواجهة" في أوروبا مبررة.