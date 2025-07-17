شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان تستعد لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إن دور الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان هو متابعة العملية الديمقراطية عبر الآليات الحقوقية وفق المعايير الدولية للانتخابات النزيهية سواء قبل العملية الانتخابية وأثناء العملية، ثم إعلان النتائج وهى عملية تقنية "الشبكة" خبرة كبيرة بها سواء فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ولديها خبرات دولية من متابعه عدد من الانتخابات العربية والدولية.

تدريب المراقبين على متابعة العملية الانتخابية

وأكد رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاون بين منظمة حقوق الإنسان والعربية للإعلام الرقمى على متابعة البيئة السياسية والقانونية التى تجرى فيها الانتخابات ومتابعة الدوائر الساخنة فى الفردى عبر مجموعة من أعضاء الشبكة المدربين على متابعة الانتخابات؛ وخلال العمل نصدر مجموعة من البيانات والتقارير حول أبرز الملاحظات التى رصدتها الشبكة ثم تصدر تقريرها النهائى بعد اعلان النتائج النهائية.

وتابع: "ستشارك الشبكة فى تدريب المراقبين على متابعة العملية الانتخابية، وكذلك الصحفيين على معايير الكتابة النزيهة والتغطية العادلة للمرشحين خلال الانتخابات".

متابعة رقمية لانتخابات الشيوخ

وأشار محمود بسيونى، إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير متابعة رقمية للعملية الانتخابية من خلال متابعة الحسابات الرقمية للأحزاب المشاركة، ومراقبة أدائها ومدى إتفاق ذلك الأداء مع المعايير الدولية وضمان عدم استخدام شعارات طائفية أو تنطوى على تمييز ضد فئات المجتمع، أو التنمر من المرشحين لضمان العدالة وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مرشحين بعينهم، بما يؤثر على اختيار الناخب الحر خاصة وأن دور وسائل التواصل الاجتماعى تعاظم فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.