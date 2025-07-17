بريطانيا تخفض سن التصويت إلى 16 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سيتمكن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا في المملكة المتحدة من التصويت في الانتخابات العامة المقبلة.

بموجب خطط كُشف عنها اليوم الخميس في لندن، سيتمكن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من التصويت في الانتخابات العامة لأول مرة.

وتقترح الحكومة البريطانية خفض سن التصويت من 18 إلى 16 عامًا استعدادًا للانتخابات العامة المقبلة.

كانت هذه الخطوة تعهدًا رئيسيًا في بيان حزب العمال الانتخابي، وستتيح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا التصويت في جميع انتخابات المملكة المتحدة.

حاليًا، يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا التصويت في الانتخابات اللامركزية في اسكتلندا وويلز.

وتقول الحكومة إن هذا سيكون "أكبر تغيير في الديمقراطية البريطانية منذ جيل".

يشار إلى أنه كانت آخر مرة خُفِّض فيها سن التصويت (من 21 إلى 18 عامًا) في عام 1969.

وصرحت أنجيلا راينر نائبة رئيس الحكومة البريطانية: "نحن نتخذ إجراءات لإزالة العوائق أمام المشاركة، مما يضمن حصول المزيد من الناس على فرصة الانخراط في الديمقراطية البريطانية".