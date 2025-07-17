المرصد السوري: حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن "حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب ​سوريا​ خلال الأيام الماضية تجاوزت 500 قتيل". وأحصى المرصد في عداد القتلى 79 مسلحا درزيا و154 مدنيا من السويداء، ضمنهم 83 شخصا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية" خلال الاشتباكات، التي أودت كذلك بـ243 عنصرا من القوات الحكومية و18 مسلحا بدويا، إضافة الى ثلاثة من أبناء عشائر البدو "أعدموا ميدانيا على يد مسلحين دروز". كما قتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الاسرائيلية.

