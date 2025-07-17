النائب البطريركي لكنيسة اللاتين بالقدس: تبين ألا أحد في أمان بغزة لا لمن يحتمي بالكنسية أو بالمسجد

اشار النائب البطريركي ل​كنيسة اللاتين​ بالقدس، الى انه "تبين ألا أحد في أمان بغزة لا لمن يحتمي بالكنسية أو بالمسجد"، مؤكدا اننا "نلتزم بمساعدة النازحين بالكنيسة وجيرانها وسنواصل الدفاع عنهم".

