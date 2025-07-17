نتانياهو: وضعنا سياسة واضحة بشأن سوريا وهي أن المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "وضعنا سياسة واضحة بشأن ​سوريا​ وهي أن المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح".

وكان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن "حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا خلال الأيام الماضية تجاوزت 500 قتيل".

وأحصى المرصد في عداد القتلى 79 مسلحا درزيا و154 مدنيا من السويداء، ضمنهم 83 شخصا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية" خلال الاشتباكات، التي أودت كذلك بـ243 عنصرا من القوات الحكومية و18 مسلحا بدويا، إضافة الى ثلاثة من أبناء عشائر البدو "أعدموا ميدانيا على يد مسلحين دروز". كما قتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الاسرائيلية.