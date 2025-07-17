اعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف". وكانت قد افادت القناة 14 الإسرائيلية عن "اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مناطق الغلاف". كما اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان "صفارات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام في غلاف".

