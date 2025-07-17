الدفاع الروسية: سيطرنا على 3 بلدات في عدة مناطق أوكرانية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على ثلاث بلدات في ثلاثة مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن البلدات الثلاث هي كاميانسكي في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وديهتيارن في منطقة خاركيف في الشرق، وبوبيف يار في منطقة دونيتسك بشرق البلاد أيضا.

وأعلنت موسكو أنها ضمت منطقتي زابوريجيا ودونيتسك إلى ​روسيا​، في خطوة ترفضها كييف ومعظم الدول الغربية وتصفها بأنها غير قانونية.