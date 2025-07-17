خارجية روسيا تعليقا على مهلة ترامب لوقف الحرب في اوكرانيا: موسكو لا تقبل التهديد

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "لم تقبل التهديدات"، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمهل موسكو 50 يوما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الى إن قرار ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ جديدة يُعد إشارة إلى "مواصلة المذبحة" ورفض لمبادرات السلام.

وأبدى ترامب يوم الاثنين موقفا صارما ضد ​روسيا​ بشأن حربها في أوكرانيا، محددا مهلة نهائية لوقف إطلاق النار، ووعد بتزويد كييف بدفعة جديدة من الصواريخ وغيرها من الأسلحة.