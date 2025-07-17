الرئاسة التركية: أردوغان أكد خلال الاتصال مع الشرع أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع في سوريا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية.
وأوضحت الرئاسة أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة، وأن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها.
وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل دعمها للشعب السوري كما فعلت في السابق، مشيرًا إلى أن أنقرة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الدروز في سوريا.
