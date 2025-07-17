قوى الأمن: توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة في عاليه والعبودية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ لتوقيف المطلوبين للقضاء على جميع الأراضي اللبنانية، وضمن الخطّة الأمنيّة التي أعدّتها وحدة الشرطة القضائية لتحقيق هذا الهدف، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة التابعة للوحدة المذكورة في عاليه، بتاريخ 8-7-2025، من توقيف المدعو: د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب، ومخدرات".

كما أوقفت دورية أخرى من المجموعة ذاتها، بتاريخ 14-7-2025 في العبودية، المدعو: ز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)، المطلوب للقضاء بجرم التزوير.

وذكرت المديرية، أن "الموقوفين أُودِعا لدى المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".