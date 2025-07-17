اللواء لاوندس من مديرية جبل لبنان: لا تدخلات سياسية في عملنا وهدفنا صون المال العام وحماية الشباب اللبناني

أشاد المدير العام ل​أمن الدولة​ اللواء الركن إدكار لاوندس خلال زيارته إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية، بجهود الضباط والمحققين في متابعة ملف المراهنات غير الشرعية، مثنيًا على الأداء المهني الذي أظهروه في هذا التحقيق.

وأكد اللواء الركن لاوندس في كلمة له أمام الضباط: "كل يوم تؤكدون للناس أنكم تعملون بضمير حي، ونحن في أمن الدولة لا ننطلق من أي خلفية سياسية، ولا نسمح بأي تدخل في عملنا، وهذا ما تعهدنا به منذ البداية".

وأضاف: "وجودي اليوم بينكم هو للتأكيد على أنني معكم، لا نخضع لأي ضغط، وأولويتنا حماية أموال الدولة، والمصلحة العامة، والحفاظ على شبابنا وأبناء مجتمعنا من كل الآفات المخاطر".