أشاد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس خلال زيارته إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية، بجهود الضباط والمحققين في متابعة ملف المراهنات غير الشرعية، مثنيًا على الأداء المهني الذي أظهروه في هذا التحقيق.
وأكد اللواء الركن لاوندس في كلمة له أمام الضباط: "كل يوم تؤكدون للناس أنكم تعملون بضمير حي، ونحن في أمن الدولة لا ننطلق من أي خلفية سياسية، ولا نسمح بأي تدخل في عملنا، وهذا ما تعهدنا به منذ البداية".
وأضاف: "وجودي اليوم بينكم هو للتأكيد على أنني معكم، لا نخضع لأي ضغط، وأولويتنا حماية أموال الدولة، والمصلحة العامة، والحفاظ على شبابنا وأبناء مجتمعنا من كل الآفات المخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء لاوندس من مديرية جبل لبنان: لا تدخلات سياسية في عملنا وهدفنا صون المال العام وحماية الشباب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.