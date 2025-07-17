الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة في الاقتراح القبرصي بمد كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي وبحث معه في نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قبرص ولا سيما الاقتراح القبرصي بمد كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء. كما تطرق البحث إلى الخطوات التي تعمل عليها وزارة الطاقة مع عدد من دول الخليج بالنسبة إلى تأمين الطاقة الكهربائية.

واستقبل الرئيس عون سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية (Mecanism) الجنرال Valentin Seiler والملحق العسكري الفرنسي في بيروت الكولونيل Bruno Costantin ورئيس اركان الجنرال Seiler الكولونيل Marc Caudrillier.

ورحب الرئيس عون بالجنرال Seiler متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في اللجنة التي تتولى مهام دقيقة لجهة متابعة تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي.

وأشار الرئيس عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلافاً لهذا الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل).

وشكر الجنرال Seiler الرئيس عون على تمنياته مؤكداً أنه سيعمل من خلال اللجنة على المحافظة على ​الاستقرار في الجنوب​.