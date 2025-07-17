المطران إبراهيم زار زحلة مهنئاً الأرشمندريت رزق بمناسبة انتخابه رئيساً عاماً جديداً للرهبانية

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، دير مار الياس المخلصية في زحلة مهنئاً الرئيس الجديد للرهبانية الباسيلية المخلصية، الأرشمندريت أنطوان رزق بمناسبة انتخابه رئيساً عاماً جديداً للرهبانية، ومهنئاً مجلس المدبرين الجدد. المدبر الأول الأب جورج عبود، المدبر الثاني الأب يوسف نصر، المدبر الثالث الأب اغابيوس ابو سعدى والمدبرالرابع الأب جيلبير وردي .

وأعرب إبراهيم عن "تقديره الكبير للدور الروحي والتربوي والرسولي الذي تؤديه الرهبانية المخلصية في خدمة الكنيسة، مشيداً بمسيرة الأرشمندريت رزق ومناقبيته، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لما فيه خير الرهبانية والكنيسة الجامعة".

وتمنى أن "تكون هذه المرحلة الجديدة مناسبة لتعزيز الروحانية الرهبانية، وتفعيل الحضور المخلصي في لبنان والانتشار، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها الكنيسة والمؤمنون اليوم".

كما شكر الرئيس السابق للرهبانية الأرشمندريت انطوان ديب على خدمته المباركة على رأس الرهبانية مدة 12 عاماً.

من جهته، شكر الأرشمندريت أنطوان رزق سيادة المطران إبراهيم على زيارته وكلماته المشجعة، مؤكداً "التزامه بخدمة الكنيسة والرهبانية بكل أمانة ومحبة، وساعياً إلى متابعة مسيرة الآباء المؤسسين بروح الإنجيل والعمل المشترك".