البستاني في لقاء تشاركي مع وزير الاقتصاد: المطلوب خطوات عاجلة وفورية لإقرار قوانين تعافي القطاع المصرفي

شدد النائب فريد البستاني، خلال مشاركته في اللقاء الحواري والتشاركي مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، الذي دعا إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضرورة التحرك السريع لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، مؤكدًا أن "من الجيد أن تكون لدينا رؤية، لكن الأهم اليوم هو اتخاذ خطوات فورية لحل المشكلات القائمة".
وأكد البستاني في مداخلته أن قانون المنافسة يُعدّ أداة أساسية للحد من التضخم وضبط الأسعار، داعيًا إلى الإسراع في تفعيل هذا القانون وتطبيقه على الأرض. كما ذكّر بالقانونين اللذين تقدم بهما في شباط 2025، والمتعلقين بالانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين، مبدياً استغرابه من تجاهل الحكومة لهما حتى اليوم، سائلاً: "ماذا تنتظر الحكومة؟".
واعتبر البستاني أن إقرار هذين القانونين لا يجب أن يُنظر إليه كجزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى، بل كأولوية واقعية ملحة ضمن إدارة أزمة حقيقية تتطلب إجراءات فورية. وقال: "نحن بحاجة إلى إدارة أزمة مالية واقتصادية فعلية، لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبالقطاع المصرفي، تمهيداً لجذب الاستثمارات المستقبلية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب الثقة".
