بري أبرق لرئيس الحكومة العراقية معزياً بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط

ابرق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني معزيا بـ"ضحايا الحريق المأساوي الذي شب في احد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية واودى بحياة العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح".

ولفت بري، الى أنه "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط الذي اوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح".

وقال "إنني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والإستقرار".

كما بعث بري ببرقية ​تعزية​ مماثلة لنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.