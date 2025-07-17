مصادر الحدث: مصرف لبنان يتجه لإقفال فروع القرض الحسن في كل لبنان

أفادت مصادر لقناة "الحدث" بأن ​مصرف لبنان​ يتجه لإقفال فروع القرض الحسن في كل لبنان، مؤكدة أن "السلطات اللبنانية تتجه لإغلاق جميع مؤسسات الصرافة التي تتعامل مع حزب الله". ورأت المصادر :"إجراءات لبنان تجاه القرض الحسن تأتي تلبية لمطالب قدمها المبعوث الأميركي توم برّاك".

